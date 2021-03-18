Джордан Ларссон: «Спартак» сделает все, чтобы стать первым»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (5:1). Он сделал дубль в этой игре.

«Думаю, каждая команда сложная, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». Иногда у вас бывают хорошие дни, иногда плохие. Сегодня был очень хороший день для нас. Мы хорошо прессинговали, владели мячом, не давали им продохнуть. У нас было много хороших моментов, которые мы реализовали. Игроки «Урала» играли длинными передачами вперед, наши защитники были на месте. Поле было не лучшего качества, соперники делали ошибки.

Мы сделаем все, чтобы быть первыми. «Спартак» — самый большой клуб в России. До конца сезона еще много игр. Будем делать все, чтобы выйти на первое место. Я не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного. Если и забивал, то очень давно. Я делаю все, чтобы попасть в сборную Швеции. Меня не вызывают, хоть я и забиваю. Тренер думает, что есть более достойные игроки. Сделаю все, чтобы он понял, что ошибается».

Также дубль у красно-белых сделал Александр Соболев, еще один мяч забил Квинси Промес. «Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в РПЛ.