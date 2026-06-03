Тедеев рассказал о возможном назначении в «Спартак» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился с «СЭ» мнением о своем будущем.

— Что с вашим будущим? В какой-то момент возникли разговоры про «Динамо» и «Пари НН».

— Сейчас торопиться нельзя. Надо сделать правильные выводы, проанализировать ошибки и идти в команду, где ситуация будет похожа на «Ростов», «Аланию», «Акрон». Важно, чтобы в системе клуба преобладало мнение о необходимости развивать своих футболистов.

Мне нравится, когда есть системность. В российской реальности она необходима, чтобы вывести клуб на более сильный уровень. Что касается «Нижнего Новгорода» или московского «Динамо», то конкретики от руководства этих команд не было. Никакого контакта. Разговоры доходят, дыма без огня не бывает, но я спокойно жду предложений. Надеюсь, они скоро появятся. Груз с плеч упал — я готов чуть ли не через пару дней выйти в бой.

— Готовы рассматривать предложение из Первой лиги?

— Конечно, готов. Надо спокойно относиться к российскому футболу и понимать, на что ты способен. Амбициозное предложение с задачей выхода в РПЛ будет приоритетным. Команды Премьер-лиги тоже интересны, но сейчас все 16 клубов укомплектованы. Кроме «Акрона». Думаю, в ближайшее время там появится новый главный тренер. В общем, будут предложения — рассмотрю.

— Уточним про «Динамо»: вас связывали с бело-голубыми зимой, после ухода Карпина.

— Я ничего такого не слышал, конкретики не было. Разговоры были, возможно, я находился в шорт-листе «Динамо». Слышал о «Спартаке», «Рубине». Но шорт-лист — это изучение кандидатов, которые могут подойти по стилистике и взглядам на футбол. Люди, которые анализируют ситуацию, всегда ищут тренера на будущее. Не надо обращать на это пристальное внимание. Главное — работать над собой, и предложение обязательно придет, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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