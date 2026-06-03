Тедеев — о работе в «Акроне»: «Из-за происходящего в последнее время психологически было очень тяжело»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал свой уход из тольяттинского клуба.

— Я максимально счастлив, что провел в этой команде два с небольшим года. Могу уверенно заявить, что наше с тренерским штабом пребывание было очень полезным и для региона, и для нас. Мы сделали все, что могли: вывели команду в Премьер-лигу, достаточно успешно отыграли первый сезон. Второй год получился более сложным, мы это предполагали. Говорили об этом. Но считаю, что прошедший сезон стал для нас полезным. Поэтому ушел из клуба с высоко поднятой головой. Уверен, что сделал для «Акрона» много полезного.

— А если говорить про эмоции?

— Из-за происходящего в последнее время психологически было очень тяжело. Взять, например, ошибки в трансферной политике, которые мы часто обсуждали с руководством. Понимали, что это скажется на результате. Но самое тяжелое для тренера команды РПЛ — условия, в которых «Акрон» оказался по возвращении со сборов. В ОАЭ мы провели очень качественную подготовку. Условия были самые благоприятные для учебно-тренировочного процесса, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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