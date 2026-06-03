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Тедеев — о работе в «Акроне»: «Из-за происходящего в последнее время психологически было очень тяжело»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал свой уход из тольяттинского клуба.

— Я максимально счастлив, что провел в этой команде два с небольшим года. Могу уверенно заявить, что наше с тренерским штабом пребывание было очень полезным и для региона, и для нас. Мы сделали все, что могли: вывели команду в Премьер-лигу, достаточно успешно отыграли первый сезон. Второй год получился более сложным, мы это предполагали. Говорили об этом. Но считаю, что прошедший сезон стал для нас полезным. Поэтому ушел из клуба с высоко поднятой головой. Уверен, что сделал для «Акрона» много полезного.

— А если говорить про эмоции?

— Из-за происходящего в последнее время психологически было очень тяжело. Взять, например, ошибки в трансферной политике, которые мы часто обсуждали с руководством. Понимали, что это скажется на результате. Но самое тяжелое для тренера команды РПЛ — условия, в которых «Акрон» оказался по возвращении со сборов. В ОАЭ мы провели очень качественную подготовку. Условия были самые благоприятные для учебно-тренировочного процесса, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

Артем Дзюба и&nbsp;Заур Тедеев.«Было бы символично, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке». И выиграл титул». Откровенный Тедеев

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РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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