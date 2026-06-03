Тедеев о работе с экс-спортдиром «Акрона» Чистяковым: «Мы получали футболистов в конце трансферного окна»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал о трансферной работе клуба при спортивном директоре Антоне Чистякове.

— Вы упомянули и проблему трансферной политики клуба. Что было не так?

— Все пошло не так сразу после ухода спортивного директора Арама Задояна. Мне нравилась система, которую он реализовывал с гендиректором Алексеем Власовым. Все было просто и надежно. Когда мы выходили в РПЛ, то серьезно обновились. Работала система скаутинга, спортивный блок был устроен очень здорово. Тренеры не общались с агентами. Даже если тренер говорил о ком-то, то игрок попадал в систему скаутинга. Мне это безумно нравилось! Считаю, что тренер должен готовить команду к играм, а не искать возможности для диалога с агентами. В итоге звонки от знакомых и незнакомых я просто перенаправлял в спортивный блок. Задоян тут же анализировал потенциального кандидата вместе с шестью селекционерами.

Конечно, мы не всегда брали первого, второго или третьего номера из списка на усиление. Иногда подписывали четвертого или пятого кандидата. Но это были игроки из системы скаутинга, которых мы изучали. Поэтому понимали, кто к нам едет.

— Что изменилось с назначением на пост спортивного директора Антона Чистякова?

— Все пошло по-другому. Я разговаривал с селекционерами, и они меня спрашивали: «А вы вообще такого-то смотрели?» За два трансферных окна подряд из системы скаутинга к нам пришли только двое: правый защитник Роша и вингер Аревало. Всех остальных мы не просматривали. Например, Бистровича и Севикяна мы не успели изучить.

Как использовать Бистровича, мы еще понимали, а с Севикяном другая ситуация. Эдгар известен нашему чемпионату, но мы не знали, что он даст относительно наших тактических нюансов. Очень жаль, что он не заиграл у нас.

— С руководством это не обсуждали?

— Мы получали футболистов в конце трансферного окна. Ждали от селекционной службы отчеты, но я никогда их не видел. От спортивного директора не было развернутой информации. Мы не взяли ни одного футболиста, которого просматривал тренерский штаб! Потому что они оказались недоступны, хотя Чистяков обещал предлагать доступных. В итоге этого не произошло. Естественно, это наводило на мысль, что что-то пойдет не так, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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