Тарасов получил травму на тренировке. Его отвезли в больницу

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке. Он покинул поле только с помощью врачей, информирует Telegram-канал «Инсайдлар».

Диагноза пока нет. Полузащитника буквально полчаса назад на скорой отвезли в больницу, где будет проведено обследование.

Несколько дней назад «Рубин» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником до конца сезона-2019/20.

Последним клубом игрока был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.

В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями.