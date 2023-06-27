Агент Оганесяна заявил, что вопрос со сменой спортивного гражданства стоит на паузе

Александр Маньяков, агент нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна, рассказал о возможной смене футболистом спортивного гражданства и выступлении за сборную Армении.

«Вопрос со сменой спортивного гражданства стоит на паузе. Думаем. Было ли повторное обращение от сборной Армении? Пока не готов комментировать», — приводит слова Маньякова Sport24.

«Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у «Спартака» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В июне «Оренбург» объявил о выкупе Оганесяна.