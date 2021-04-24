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«Тамбов» — «Локомотив»: где смотреть онлайн трансляцию матча

17:30
«Тамбов» на своем поле примет «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Тамбов» на своем поле примет «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 24 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Тамбов» — главный аутсайдер лиги, команда идет на последнем месте в турнирной таблице. «Локо» ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов и отстает от лидера — «Зенита», — на шесть очков. В первом круге железнодорожники победили соперника 1:0.

Следить за матчем «Тамбов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Локомотив»

Тамбов — Локомотив

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