«Тамбов» — «Локомотив»: где смотреть онлайн трансляцию матча
В субботу, 24 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
«Тамбов» — главный аутсайдер лиги, команда идет на последнем месте в турнирной таблице. «Локо» ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов и отстает от лидера — «Зенита», — на шесть очков. В первом круге железнодорожники победили соперника 1:0.
Следить за матчем «Тамбов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Локомотив»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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