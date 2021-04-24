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«Тамбов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

17:40
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 27 тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 19.00 (мск).

35-летний защитник гостей Ведран Чорлука остался в запасе «Локомотива».

Стартовый состав «Тамбова»: В. Сычев — Ал. Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили — Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов — Архипов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

Стартовый состав «Локомотива»: Коченков — Рыбус, Мурило, Пабло, Рыбчинский — Жемалетдинов, Магкеев, Куликов, Крыховяк — Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов. Чорлука, Баринов, Ант. Миранчук, Зе Луиш, Мухин, Эдер, Лисакович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

Тамбов — Локомотив

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13852.html

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