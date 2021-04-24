«Тамбов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 27 тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 19.00 (мск).
35-летний защитник гостей Ведран Чорлука остался в запасе «Локомотива».
Стартовый состав «Тамбова»: В. Сычев — Ал. Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили — Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов — Архипов.
Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.
Стартовый состав «Локомотива»: Коченков — Рыбус, Мурило, Пабло, Рыбчинский — Жемалетдинов, Магкеев, Куликов, Крыховяк — Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов. Чорлука, Баринов, Ант. Миранчук, Зе Луиш, Мухин, Эдер, Лисакович.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю