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«Зенит» — «Ротор»: питерцы открыли счет после автогола Кверквелии

17:18
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«Зенит» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротор» открыл счет. Мяч влетел в ворота гостей после срезки Соломона Кверквелии на 45+2-й минуте встречи. Мяч записан как автогол.

Зенит — Ротор

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