Слуцкий оценил готовность «Рубина» к матчу с «Ахматом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в третьем туре Тинькофф РПЛ
«Смогла ли команда восстановиться от матча с «Ракувом»? Морально — не думаю, что есть какие-то проблемы, у нас впереди есть ответная игра, мы сохраняем шансы на выход в следующий раунд, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — По физическому состоянию — посмотрим. Мы впервые будем играть два дня на третий. Посмотрим. Чтобы я не сказал до матча, это может быть неправдой».
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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