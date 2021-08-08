Слуцкий оценил готовность «Рубина» к матчу с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в третьем туре Тинькофф РПЛ

«Смогла ли команда восстановиться от матча с «Ракувом»? Морально — не думаю, что есть какие-то проблемы, у нас впереди есть ответная игра, мы сохраняем шансы на выход в следующий раунд, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — По физическому состоянию — посмотрим. Мы впервые будем играть два дня на третий. Посмотрим. Чтобы я не сказал до матча, это может быть неправдой».

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.