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Талалаев подвел итоги первых летних сборов «Ахмата»

12:08
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги первых летних сборов команды.

«Мы проделали хорошую работу, весь намеченный план выполнили. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Новички адаптируются к работе. Конечно, им еще сложно, и нужно время для полной адаптации. Очень важно, что прошли сбор без серьезных повреждений.

Привлекли к работе несколько молодых игроков из молодежной команды. Им нужно во много прибавлять, больше трудиться, чтобы достичь определенного уровня. Стараемся игрокам это внушить, регулярно занимаемся с ними, привлекая к тренировкам во время сезона и вызывая на сборы.

Предоставили ребятам несколько выходных дней. 10 июля возобновим подготовку и, надеюсь, также успешно выполним намеченную программу", — приводит слова тренера сайт грозненцев.

Футболисты «Ахмата» и «Шинника» в понедельник провели товарищеский матч на тренировочной базе «Динамо» в Новогорске. Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 2:0. Игра прошла в формате 4 тайма по 30 минут.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12452

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Иван Шитик все материалы автора

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