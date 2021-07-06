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Березуцкий объяснил, почему Чалов не попал в заявку на товарищеский матч с «Копенгагеном»

11:46
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему нападающий армейцев Федор Чалов пропустил товарищеский матч с «Копенгагеном».

«Это просто-напросто мера предосторожности. Он немного потянул заднюю мышцу бедра, мы решили дать ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Нагрузки достаточно высокие, риск получить травму в товарищеской игре нам просто не нужен», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.

ЦСКА проводит предсезонный сбор в Австрии. Следующий товарищеский матч красно-синие проведут 9 июля против «Адмиры».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=_dzs0INK1zg

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Иван Торопцев все материалы автора

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