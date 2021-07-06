Березуцкий объяснил, почему Чалов не попал в заявку на товарищеский матч с «Копенгагеном»
11:46
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему нападающий армейцев Федор Чалов пропустил товарищеский матч с «Копенгагеном».
«Это просто-напросто мера предосторожности. Он немного потянул заднюю мышцу бедра, мы решили дать ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Нагрузки достаточно высокие, риск получить травму в товарищеской игре нам просто не нужен», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.
ЦСКА проводит предсезонный сбор в Австрии. Следующий товарищеский матч красно-синие проведут 9 июля против «Адмиры».
Дополнительная информация:
Читайте также
Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю