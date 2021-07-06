Полузащитник «Астаны» может перейти в «Ростов»
12:21
Полузащитник «Астаны» Валерий Чуперка попал в сферу интересов «Ростов», информирует Meta-ratings.kz.
29-летний Чуперка перешел в столичный клуб в зимнее межсезонье из «Тамбова».
В сезоне-2017/18 он уже выступал за «Ростов», где провел три игры. Всего в РПЛ хавбек сыграл около 60 матчей, забил 4 гола.
Чуперка — универсальный игрок, который может закрыть три позиции в центре поля. В текущем сезоне чемпионате Казахстана он сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отметился одной голевой передачей.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/poluzashchitnik-astany-zainteresoval-klub-rpl-995555/
Читайте также
3
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю