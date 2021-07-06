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Полузащитник «Астаны» может перейти в «Ростов»

12:21
Валерий Чуперка. Фото ФК «Тамбов»
Валерий Чуперка. Фото ФК «Тамбов»
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Полузащитник «Астаны» Валерий Чуперка попал в сферу интересов «Ростов», информирует Meta-ratings.kz.

29-летний Чуперка перешел в столичный клуб в зимнее межсезонье из «Тамбова».

В сезоне-2017/18 он уже выступал за «Ростов», где провел три игры. Всего в РПЛ хавбек сыграл около 60 матчей, забил 4 гола.

Чуперка — универсальный игрок, который может закрыть три позиции в центре поля. В текущем сезоне чемпионате Казахстана он сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отметился одной голевой передачей.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/poluzashchitnik-astany-zainteresoval-klub-rpl-995555/

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