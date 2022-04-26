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Сутормин о чемпионстве «Зенита»: «Надеюсь, решим эту задачу как можно раньше. Все в наших руках»

Сутормин надеется, что «Зенит» как можно раньше обеспечит себе чемпионство
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ и высказался о возможном досрочном чемпионстве.

«Главное — победили. Был определенный нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы. После забитого нами третьего гола игра успокоилась и моментов особо не было у наших ворот.
Чемпионская гонка? Все в наших руках, еще же остаются матчи. Надеюсь, мы решим эту задачу как можно раньше», — приводит «РБ Спорт» слова Сутормина.

«Зенит» с 58 очками в 26 матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе место занимает «Динамо» с 52 очками в 26 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-sutormin-o-chempionstve-nadeyus-reshim-e-tu-zadachu-kak-mozhno-ran-she-vse-v-nashih-rukah/
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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