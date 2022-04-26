Сутормин о чемпионстве «Зенита»: «Надеюсь, решим эту задачу как можно раньше. Все в наших руках»

Сутормин надеется, что «Зенит» как можно раньше обеспечит себе чемпионство

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ и высказался о возможном досрочном чемпионстве.

«Главное — победили. Был определенный нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы. После забитого нами третьего гола игра успокоилась и моментов особо не было у наших ворот.

Чемпионская гонка? Все в наших руках, еще же остаются матчи. Надеюсь, мы решим эту задачу как можно раньше», — приводит «РБ Спорт» слова Сутормина.

«Зенит» с 58 очками в 26 матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе место занимает «Динамо» с 52 очками в 26 играх.