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Орлов: «Каких легионеров покупал «Спартак»? Тренеры все время меняются... Это тупик!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от матча «Ростов» — «Спартак» (3:2).

— Мне понравилась команда Карпина. Там футболисты получают раза в два-три меньше, чем в московском клубе. А счет на табло, — отметил Орлов. — Здесь стоит говорить о соотношении цены и качества. «Спартак» — это особая тема. Пусть они сами там разбираются, что к чему... Амбиций у них много, а какое место в таблице?

Претензии к судьям? Хм. Вы знаете, больше всех недовольны арбитрами у нас две команды — «Рубин» и «Спартак». Повторю вам свой вопрос. На каком они месте? Ниже «Ростова», «Ахмата», «Крыльев». Ну о чем тут говорить? Надо самим играть, развиваться, совершенствоваться! А какое качество футбола... Больше тренируйтесь, как говорится.

Не могу сказать, что легионеры красно-белых делают разницу. Вот «Зенит» угадал с бразильцами. Не знаю, как сейчас, но раньше у «Спартака» были примерно такие же финансовые возможности. Но кого москвичи покупали? Приезжали целые партии футболистов, которые ничего не давали. Сколько было промашек? Ну и тренеры меняются каждые полгода... Это тупик!

Артем Дзюба в&nbsp;матче против &laquo;Алании&raquo; в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. «Зачем Семак поставил Дзюбу против «Алании»? Он не прессингует. А «Спартак» — в тупике». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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