Леонид Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»: «Не дождетесь»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сделал заявление, в котором подчеркнул, что продолжит делать все возможное во благо клуба. По его словам, несмотря на непростую ситуацию, «Спартак» остается для него страстью и любовью.

«Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».



Второе: ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.



Но я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.



Короче говоря — не дождетесь», — говорится в заявлении Федуна для СМИ.

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.