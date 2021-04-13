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Сухину уже дисквалифицировали за вход в судейскую, «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

02:20
Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» может быть наказан проведением матча на нейтральном поле из-за начальника команды Станислава Сухины.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гильерме и&nbsp;Кирилл Левников.«Спартаку» и «Локомотиву» грозит потеря очков: Гильерме и фанаты, Сухина в судейской

12 апреля «Спартак» опубликовал видео, как Сухина заходил в судейскую перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ между красно-зелеными и красно-белыми в Черкизове (2:0), что является нарушением регламента РФС.

Это не первый случай для Сухины в этом сезоне. 26 августа 2020 года он зашел в судейскую после матча 5-го тура с «Ахматом» (2:3), где высказал претензии в грубой форме арбитру Игорю Панину и его бригаде.

После игры с «Ахматом» КДК обязал «Локо» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21. Сам Сухина получил 4-матчевую дисквалификацию и штраф 200 тысяч рублей, а железнодорожники за необеспечение безопасности на стадионе были оштрафованы на 300 тысяч рублей.

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