Сухину уже дисквалифицировали за вход в судейскую, «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

«Локомотив» может быть наказан проведением матча на нейтральном поле из-за начальника команды Станислава Сухины.

12 апреля «Спартак» опубликовал видео, как Сухина заходил в судейскую перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ между красно-зелеными и красно-белыми в Черкизове (2:0), что является нарушением регламента РФС.

Это не первый случай для Сухины в этом сезоне. 26 августа 2020 года он зашел в судейскую после матча 5-го тура с «Ахматом» (2:3), где высказал претензии в грубой форме арбитру Игорю Панину и его бригаде.

После игры с «Ахматом» КДК обязал «Локо» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21. Сам Сухина получил 4-матчевую дисквалификацию и штраф 200 тысяч рублей, а железнодорожники за необеспечение безопасности на стадионе были оштрафованы на 300 тысяч рублей.