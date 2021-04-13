Шварц прокомментировал возможность «Динамо» стать чемпионом на столетие клуба

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможности команды стать чемпионом России к столетию клуба.

«Понимаю, что столетний юбилей клуба — это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного к ней. Я бы не стал забегать так далеко. Еще два года впереди. Сейчас наша цель — максимально улучшить свою игру и делать все возможное, чтобы становиться лучше каждый день, — сказал Шварц в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.