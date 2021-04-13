Шварц считает, что у «Динамо» нет проблем с командами из нижней части турнирной таблицы

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о том, что московский клуб часто теряет очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы.

«С тех пор, как я принял «Динамо» в октябре прошлого года, в матчах с такими командами мы играем хорошо. Чаще в таких встречах мы играем первым номером и создаем большое количество опасных моментов. Мне сложно комментировать то, как команда играла до моего прихода, но сейчас у «Динамо» такой проблемы нет», — сказал Шварц в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».