Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, который восемь с половиной лет выступал за «быков», а в феврале подписал контракт с тольяттинским «Акроном», в интервью «СЭ» рассказал, как зимой провел два сбора с «Ростовом».

— Как получилось, что в последний день трансферного окна вы перешли в «Акрон»?

— Спонтанно. 25-го февраля, когда закрывалось окно, я сидел дома, уже смирился с тем, что до лета команду не найду. Вдруг в шесть вечера звонок. Игорь Пикущак, главный тренер «Акрона», предложил контракт до конца сезона. Я подумал — почему нет? Других-то вариантов не было.

— А «Ростов»? Вы же зимой там долго тренировались.

— Да, два сбора в Испании растянулись в общей сложности на 35 дней. Но когда ехал в «Ростов», иллюзий не питал. Мне сразу сказали: подписание контракта возможно только в том случае, если кто-то из вратарей уйдет. Впрочем, даже при таком раскладе стопроцентных гарантий никто не давал.

— Это не смущало?

— Абсолютно. Я ведь сам туда напросился. Хотелось пройти сборы, нормально подготовиться к сезону, а главное, поработать с Виталием Кафановым, который по праву считается одним из лучших в России тренеров вратарей.

— 24 февраля «Ростов» объявил о переходе Бабурина в «Краснодар» на правах аренды. Для всех это стало неожиданностью. А для вас?

— Тоже. Изначально таких планов не было ни у них, ни у нас. Видите, говорю «у нас», до сих пор ассоциирую себя с «Краснодаром»... Надо уже перестраиваться.

— «Ростов», отдав Бабурина, к вашей кандидатуре не возвращался?

— Сказали так: до конца чемпионата 11 туров, двух вратарей — Песьякова и Рудакова вполне достаточно. А потом из аренды вернется Бабурин. В любом случае я благодарен руководству и тренерскому штабу «Ростова» за то, что позволили пройти сборы с командой.

— Вы впервые увидели изнутри тренировки Валерия Карпина. Впечатление?

— Проводит их в основном один из его испанских ассистентов. Валерий Георгиевич наблюдает со стороны, иногда может остановить занятие, что-то подсказать. Вот когда начинается работа над тактикой, тут уже за все отвечает Карпин. Причем спрашивает одинаково и с молодых, и с ветеранов. Авторитетов для него не существует.

— Ситуация с Еременко и разрывом контракта удивила?

— Не то слово! Где-то писали, мол, уже на сборах было видно, что Еременко физически не тянет. Чушь! Пахал в Испании наравне со всеми. Поблажек ему не давали, да и сам Роман не отлынивал. В тот момент уход из «Ростова» вообще ничто не предвещало. Думаю, действительно вмешались семейные обстоятельства.

(Александр Кружков)

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь