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Переживший смерть деда Даку заплакал после матча с «Оренбургом»

Павел Лопатко

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку расплакался во время интервью после матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

29 августа у 27-летнего албанца умер дед. Даку забил в ворота «Оренбурга» два гола и посвятил их своему родственнику. Во время матча он демонстрировал футболку, на которой было их совместное фото.

Мирлинд Даку.«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом», ведя со счетом 2:0. Даку оформил дубль

«Вчера я потерял своего дедушку. И мне было тяжело... Я хочу посвятить эти голы ему. Да покоится он с миром», — сказал футболист после матча в эфире «Матч Премьер».

Даку был признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Рубин».

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Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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