Переживший смерть деда Даку заплакал после матча с «Оренбургом»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку расплакался во время интервью после матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

29 августа у 27-летнего албанца умер дед. Даку забил в ворота «Оренбурга» два гола и посвятил их своему родственнику. Во время матча он демонстрировал футболку, на которой было их совместное фото.

«Вчера я потерял своего дедушку. И мне было тяжело... Я хочу посвятить эти голы ему. Да покоится он с миром», — сказал футболист после матча в эфире «Матч Премьер».

Даку был признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Рубин».