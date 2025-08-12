Судьи чаще всего ошибались против «Балтики» и в пользу «Спартака»

32 игры четырех первых туров чемпионата России-2025/26 судили 19 арбитров. Всего они допустили 17 ошибок, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель остается неизменным и высоким — примерно одно неверное решение в каждом втором матче.

Наибольшие симпатии арбитров — к «Ростову» и «Спартаку». Чаще всего рефери ошибались против «Балтики».

Красно-белые, жалующиеся на некачественное судейство, лидируют по числу ошибок в их пользу за последние пять чемпионатов.

По числу ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок улучшения по сравнению с прошлым чемпионатом не произошло. Год назад в четырех турах неправильных решений было 14, сейчас — 17. Прошлым летом видеоарбитры давали знать о себе 19 раз, сейчас — 18.