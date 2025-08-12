Судьи чаще всего ошибались против «Балтики» и в пользу «Спартака»

Футбол
Фото Федор Успенский, «СЭ»

32 игры четырех первых туров чемпионата России-2025/26 судили 19 арбитров. Всего они допустили 17 ошибок, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель остается неизменным и высоким — примерно одно неверное решение в каждом втором матче.

Наибольшие симпатии арбитров — к «Ростову» и «Спартаку». Чаще всего рефери ошибались против «Балтики».

Красно-белые, жалующиеся на некачественное судейство, лидируют по числу ошибок в их пользу за последние пять чемпионатов.

Разбор судейства матчей 4-го тура РПЛ.Судьи напряглись — из-за ошибок Кукуляка и Зиякова. Теперь арбитры проверяют все стандарты

По числу ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок улучшения по сравнению с прошлым чемпионатом не произошло. Год назад в четырех турах неправильных решений было 14, сейчас — 17. Прошлым летом видеоарбитры давали знать о себе 19 раз, сейчас — 18.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • A1eksey

    Да все ноют про судейство, просто когда это делают представители клубов с огромными бюджетами, это просто омерзительно!

    17.08.2025

  • A1eksey

    Как подгорает пукан у москвичей то))) правда глаза режет!!!

    17.08.2025

  • Борис Игоревич

    соси хер , свинья деревенская. сдох ваш илющка -сдохнет и шпердак !

    14.08.2025

  • spartsmen

    тролль из тебя, малышка, никой. вернее, никакая. ты просто пустое дупло. даже без мусора. просто пустое. туда даже белочка не насрала, чтобы червячок завёлся. но ничё, придурок, ты пиши. я уже не читаю, ибо одно и то же читать... а люди зайдут - порадуются от красочной речи и богатой мысли истиного расеянцкаго горожанина из высотки богиса пидоговича. сочувствую, богя: замедление развития лечится трудно. ну и зашибись - сдохнешь пораньше и избавишь от напастей знакомых. родных-то, по тексту, у тебя и не было :))

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    сгнивший от сифака мозг сасалмена изрыгает понятные и родные ему понятия : сифилис , петухи , шалавы , навоз , очко , папа пидар и его сучка.. сасалмен вырос в этой атмосфере и ни о чем другом кукарекать не может. ))

    13.08.2025

  • spartsmen

    боря, боровок, понимать написанное умными людьми - не твоё. твоё - сифилис, петухи и шалавы :) а, ну и родной навоз из очка, куда вы срёте с папой и его сучечкой.

    13.08.2025

  • spartsmen

    беня, не называй себя нормальным. я прекрасно понимаю, что половину слов, которые я пишу, ты не всасываешь. но я ж не могу опуститься до твоего быдлячьего говора. поэтому, много знающий о шалавах и сифаке петух, садись на трактор, надави кирзачом на газ и раздави пару курей - и просветление придёт. хотя даже мудак-отец не пустит такое чмо к технике. деградант, раздевайся ещё. всё, что ты пишешь - это о тебе, вшивый :)

    13.08.2025

  • Старшой0754

    Надо читать Боброва, и уметь смотреть правде в глаза.

    13.08.2025

  • Mikhail Seleznev

    Ангажированный газом подлец!

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    зачем ты лжешь, свинья? Талалаев - нормальныый и адекватный. В отличии от больного на голову визглиаого и вонючего сербского хочка - Свинянковича.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    мудло тупое свинячье. специально для подобных тебе недоумков бобров и нарисовал табличку. хотя плдсуживание свиноте видно и так. в каждом матче тянут хряков как могут. но они такие лохи, что воспользоваться этим не могут.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    че, кабанчик- отсосанчик, не по нраву правда? сразу запылал раздолбанный мясной пуканец? :clown::pig:

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    мудло тупое, за 7 лет зеня 6 раз был первым. что ни свинья - то больное на голову, тупорылое чмо.. :smile:

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    твой невнятный петушиный бред непонятен нормальным людям, вафел. вынь хер изо рта и скажи что хотел.. а то кукарекаешь что то на пидорском своём, пидор ты, сын сифиличой шалавы.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    морковка- вафлерка. посмотри в таблицу и поймёшь кто сосёт. погугли ещё кто действующей обладатель Кубка и Суперкубка. и удавись от зависти и злобы.. :smile:

    13.08.2025

  • Роман Морковкин

    Сосни, Борясик. Просто сосни. :hugging:

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Согласен, потому что на судей пеняют только слабаки.

    13.08.2025

  • _моро

    вся страна смеется над визгливой свинарней)

    13.08.2025

  • spartsmen

    невнятно боря, убого. богис пидогович, твоей тупости могут позавидовать только вадик и моро. на студента мгимо ты как-то не тянешь. но, самое главное, завидовать твоим познаниям в сексуальных извращениях может только такой же извращенец классом пониже. ты ведь самый натуральный пидор, борька. весь в папу. не зря твоё упоминание об этом превышает даже концентрацию бактерий в твоём бараке. органчик у тебя заело на этой теме. а починить невозможно - неремонтопригоден. тебя даже жалко уже - насколько же ты несчастнен. нет, не завидую я тебе, богис пидогович.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    лапти от навоза тебе отмоет твоя жена ( она же сестра) завидуешь ты из-за своей ущербности и тупости. так то это бессмысленно. тебе, деревенскому петуху, не дорости даже до чубурека, что у нас двор метет. но ты завидуешь. из-за своей тупости и слабоумия. так что продолжай соскть хер. трусливый, завистливый и глупый петух.

    13.08.2025

  • spartsmen

    скажи мне, идиота кусок, чему я должен завидовать, тогда, возможно и позавидую. а то пока я вижу только жалкие попытки самоутвердиться прыщавого деграданта с огромными комплексами :) вот отмой лапти от навоза, сядь и напиши.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    чё, сын шалавы жертва инцеста.. завидно, педрилка? соси хер, мудло сельское. нищета.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    Морковка, глянь в свои портки. Просто ты обосрался - вот и воняет у тебя в хрущобе.. или где ты там проживаешь ? в бараке? :smile:

    13.08.2025

  • spartsmen

    учмырок , ты такой же городской, судя по слогу, как опарыш из твоего сортира на огороде. иди хрен окучивай, жертва бракованной спермы.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    Судейский состав на 90% скуплен свиньями. Вещь очевидная. Замолчать факты невозможно. Потому свинячий Икс пресс вынужден признавать некие "ошибки". Реально - полный беспредел и тотальное плдсуживание свиноте. Отдельно улыбает дежурная истерика свиносектантов. Как обычно - много визга, проклятий и воя. Мат и грязь. По факту - ничё. По делу - ничё. Оспорить хоть один момент? Куда там, в факты и цифры слабоумная свинина не умеет. Только визжать и истерить.. :grin:

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    деревенский петух, тебе ж сказали - соси хер т не оталекайся футбол тебе не по уму, шлюхин сын.

    13.08.2025

  • Циничный

    "Красно-белые, жалующиеся на некачественное судейство, лидируют по числу ошибок в их пользу" - это заговор Газпрома!!! :grinning:

    13.08.2025

  • Роман Морковкин

    Газом пахнуло. А ведь некоторые утверждают, что газ не имеет запаха.

    13.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Дак вона оно чё, Стаканыч!

    12.08.2025

  • Serg Andreev

    Это Будулай по версии Вася инвалида, давно пора чемодан вокзал Милан.

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Я за пенальти в матче Рубин- Зенит

    12.08.2025

  • abhr58

    Уже и не удивляют заказные статейки этого засланного казачка , сразу видно прикормленного кем- хозяевами рфс и , заодно, - команды "народной " трубы. Выслужил , усердно протерев колени и язык о хозяйские ботинки , должность в руководстве этой газеты.

    12.08.2025

  • avp1960

    Питерский холуй, вот и весь сказ..

    12.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Какой же бабер дебил, это уже не лечится. Клинический идиот

    12.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я/МыКазарцев! (Бобров)

    12.08.2025

  • Александр Коваль

    Если бы статья называлась: " Чаще всего судьи ошибались против Балтики", собрала бы ровно 2 коментария. Но если добавить сюда Спартак...

    12.08.2025

  • wam

    Бобру два раза повторять не надо.

    12.08.2025

  • Каспийский берег

    Опять бобровая струя

    12.08.2025

  • Sergey Yefimov

    Так посмотри на поведение и что говорил Талалаев, может одумаешься...

    12.08.2025

  • Псевдоним

    Стоит пересмотреть только один матч Зенит ЦСКА и сразу станет понятно, что все эти таблицы фуфло проплаченное

    12.08.2025

  • Sergey Yefimov

    А эту липовую заказуху, кто-то вообще воспринимает? Вся страна смотрит как судьи "душат" Газовых липовыми пенальтями и удивляется, а тут шеф-редактор все малюет отмазы... за такое в аду есть отдельный котел Такой мерзкий лжец

    12.08.2025

  • Спринт

    В Питере Круг нарушил Правили и пенальти был беспорным. Не надо нести дилетанскую ахинейку, даже болея за родной ЦСКА.

    12.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Бобров поросят совсем не жалеет у тех так люто от правды бомбит))

    12.08.2025

  • Sweeper_3

    Давай, продолжай нести ахинею.

    12.08.2025

  • SPT

    Смешно!!!

    12.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЦСКА не бил пенальти в ворота Рубина, все мячи ЦСКА забил с игры, я был на матче на стадионе!

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    И пенальти в ворота Рубина говорят по правилам)

    12.08.2025

  • dinela

    О,питерские пациенты Кащенко подтянулись!Ребята не покладая рук и ног новые ящики открывают,чтобы минусики чётким пацанчикам лепить!)))Ну сумасшедшие,что возьмёшь?)))

    12.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Бобров старательно говорит полуправду! Спартаку судьи промогают, и мы видим пенальти назаначаемые в пользу Спартака в каждом туре! Да, вот только пенальти в пользу Зенита этот автор упорно незамечает! Например, как судейка Чистяков украл победу у ЦСКА в Питере!

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Высунь уже язык из булок Алексея, да почитай что о тебе люди пишут!

    12.08.2025

  • _моро

    что за вонь? а, понятно, набежали визгливые...

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    * по данным страдающего болезней Паркинсона псевдоэксперта

    12.08.2025

  • som173

    Каки ашипки савершили судьи против Балтики и каки в пользу Спартака. Ашипки в студию. Скажу сразу- если бы ашипки были в пользу Спартака, он наверное шел бы ноне первым. А Балтика паследней, если против нее были ашипки. Итак, ашипки в студию. Иначе быть те балаболом. Хе-хе!

    12.08.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    бобров знатно вылизывает, аж до блеска!!!

    12.08.2025

  • Jean4

    В конце сезона не забудь посмотреть, где будет Балтика, а где все остальные.

    12.08.2025

  • spartsmen

    никогда зеня не будет первым :grin::grin::grin:

    12.08.2025

  • spartsmen

    бобров - такое же упоротое чмо, как вадик и борька. и присоединившаяся к ним в последнее время вашлюшкка.

    12.08.2025

  • Степочкин

    Статистику сам Бобров вел? Или есть оф. информация судейского комитета? Как хочешь так и понимай эту статистику. Лишь бы срач развести.

    12.08.2025

  • stalin Stalinovic

    Ошибаются судьи чаще всего в пользу хряков и зени.

    12.08.2025

  • Sergey Sparker

    Боброву купили новый вентилятор. Вонища от набросов на этот вентилятор невероятная! За вентилятор и говнище газпром платит. Ну и хрен с ним. Неужели Бобров не понимает что он просто смешон?

    12.08.2025

  • bandradio

    Александр Бобров продолжает отрабатывать деньги)

    12.08.2025

  • Леший

    На что посмотрим? На поведение Талалаева и Станковича? Так Станкович может не дотянуть не то что до конца сезона, но даже до зимы. Или вы предлагаете ничего не обсуждать до конца сезона? Мы же говорим о том, что видим сейчас.

    12.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Крючкохвостые опять всё купили?

    12.08.2025

  • Роман Жеребцов

    ПОэтому и не было -- зачем создавать иллюзию выбора . СЕйчас многие те кто не любит Путина именно за псевдовыборы в гд и на президенство и за перепись конституции в которой участвовала иноагентка Исинбаеева . Скоро наверно снова переписывать конституцию будем ...

    12.08.2025

  • Marty Friedman

    громкое хрюканье веселит)

    12.08.2025

  • Спринт

    При Вожде Народов выборов не было .. всё проще .. кто ЗА? .. остальных растрелять ..

    12.08.2025

  • Ю.Ю.

    Буквально во всём, сектанты выискивают происки ворогов))

    12.08.2025

  • Александр Маликов

    Да давайте окончания сезона дождемся и тогда посмотрим.

    12.08.2025

  • Спринт

    Дочитал до .. експерт "С-Э" .. и всё стало понятно .. читать далее безсмысленно .. **

    12.08.2025

  • Роман Жеребцов

    тут как в выборах кто считает тот и побеждает) Если пропитерский что Спартаку помогают , если бы автор получал деньги не от газпром медиа ,а от лукойла то Зениту помогали бы. Тут все просто кто платит тот и музыку заказывает . не он первый и к ,сожалению , не он последний . " Выборы выигрывает не тот за кого голосуют , а тот кто считает" И. В. СТАЛИН.

    12.08.2025

  • Cool-ебяка

    "Прекратите нам подсуживать!", снова потребовал главный тренер "Спартака". Его поддержали футболисты: "Впахиваем на тренировках как папы карлы, а судьи просто дарят нам очки. Зачем мы вкалываем, спрашивается?!" Один из ветеранов клуба утверждает: "Это заговор против "Спартака"! Гинер всё купил! А? Извините, это из старой методички... Вот: Газпром всё купил!"

    12.08.2025

  • Ю.Ю.

    В Тушино - ныть))

    12.08.2025

  • Кабанчик

    потому что брехня - потому и не нравится, мы за правду

    12.08.2025

  • Ironyfan

    Будь в этом рейтинге первым Зенит, вот были бы вопли от секты) А так нет - рейтинг не настоящий) Кстати, подобные рейтинги и на «чемпионате» видел - и кб он там тоже не нравился) Ох, уж эта секта…

    12.08.2025

  • Slim Tallers

    Спартачью это не понравится. Заминусуют :)

    12.08.2025

  • Кабанчик

    Что уж против Балтики, Зенит то как гнобят, уничтожают команду из матча в матч, то пенальти липовый дадут, то ещё как помогут, но гнобят ужасно, тут никто не спорят, из года в год

    12.08.2025

  • dinela

    Бобёр,займись ты делом наконец!Накорми бездомную Цобачко или старушку через дорогу переведи!

    12.08.2025

  • Кабанчик

    Молодец Бобров, отрабатывает свои 30 серебрянников газпромовский.

    12.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Спартак сейчас такое печальное дерь мо, что ему даже пенальти в его пользу в каждом матче не помогают ! Соболев ушёл, а карма Спартака осталась!

    12.08.2025

  • Cool-ебяка

    "Красно-белые, жалующиеся на некачественное судейство, лидируют по числу ошибок в их пользу..." Так "Спартак" это и возмущает! Мясные, как известно, самый объективные и принципиальные в РПЛ, что руководство клуба, что болелы.

    12.08.2025

  • Jean Paul

    До взрыва свинячьих пер даков 3…2…1…

    12.08.2025

  • légionnaire

    Сколько не говори-халва-во рту слаще не станет (с) но боброву невдомек, ему уплатили за то, чтобы это "исследование" похожее больше на наброс, публиковалось несколько раз в месяц.

    12.08.2025

  • Gordon

    Паки и паки - не надо читать Боброва. Во всяком случае точно не надо относиться к тому, что он пишет, всерьёз. Это примерно такой же эксперт по судейству, как, например, главный врач больницы, который даже в медицинском не учился.

    12.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    ...а толку )

    12.08.2025

  • Poligraff

    Талалаев умеет орать и рожи корчить не хуже Станковича, просто пока у Балтики все нормально с набором очков. Вот начнут терять очки и откатываться вниз, так сразу и спокойствие улетучится) А таблицу лучше все-таки смотреть по итогам чемпионата, а не после 4-х туров)

    12.08.2025

  • Леший

    Футболисты Балтики в таких случаях, сжав зубы, продолжают гнуть свою линию, и Талаев ведёт себя достойно. Спартаковцы же в любой спорной ситуации возмущаются, а Станкович руками машет, рожи корчит и орёт на бровке. А теперь смотрим, где в таблице Балтика и где Спартак.

    12.08.2025

  • protch

    Бедненькое "Зенитушко"! Все судьи против него сговорились, все купленные Москвой футбольные начальники типа Дюкова и Митрофанова вредят самой народной ко(извините)манде с берегов Невы и не дают ей денежек на покупку левого защитника из урюпинской "Звезды". Доколе!

    12.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Бобров продолжает набрасывать, старательно отрабатывая заказ... Уверен - в аду его котёл будет нагреваться не дровами, как у всех, а газом )))

    12.08.2025

  • ФОКСИ

    Не зря поПросята сопли жуют.....

    12.08.2025

    • Фассон: «Фламенго»? Он может быть заинтересован, но у меня контракт с «Локомотивом»

    Источник: «Флуминенсе» вступил в борьбу за защитника «Локомотива» Фассона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

