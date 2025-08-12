Фассон: «Фламенго»? Он может быть заинтересован, но у меня контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Фламенго» проявляет интерес к игроку.

— Это здорово — побеждать «Спартак». Пока рано говорить о чемпионстве. Прошел всего лишь четвертый тур, поэтому мы будем продолжать. Команда работает очень хорошо.

— Вопрос о твоем будущем: говорят, что ты хочешь играть больше и можешь уйти. Например, «Фламенго» заинтересован в тебе.

— Я не знаю. Они могут быть заинтересованы, но у меня контракт с «Локомотивом» еще на год, и я сосредоточен на работе здесь.

— Ведутся ли переговоры о новом контракте с «Локомотивом»?

— Не знаю, этот вопрос лучше задать руководству клуба.

Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года. В сезоне-2024/25 24-летний защитник провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне он один раз выходил на поле в РПЛ и провел одну игру в FONBET Кубке России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 3 миллиона евро.