Источник: «Флуминенсе» вступил в борьбу за защитника «Локомотива» Фассона

«Флуминенсе» хочет подписать защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, сообщает журналист Пабло Оливейра в своих соцсетях.

Ранее также стало известно об интересе к 24-летнему бразильцу со стороны «Атлетико Минейро» и «Фламенго». По информации источника, пока ни один из этих клубов не направил официального предложения «Локомотиву». Переговоры ограничились лишь предварительными запросами в адрес российского клуба.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 2 матча за железнодорожников во всех турнирах.