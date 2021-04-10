Стукалов: «Уфа» победила заслуженно»
Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0) отметил, что команда сыграла агрессивно.
— Еще много, в чем прибавлять. Это в переходных фазах, контроле мяча., — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — В целом, за один день сложно что-то сдвинуть. Однако сегодня мы сыграли агрессивно, старались переводить игру на чужую половину поля, использовать фоанги. Победили заслуженно.
— Почему атаки «Уфы» проходили без участия Олега Иванова?
— До меня его использовали как нападающего. Сегодня мы его опустили туда, где он должен играть. До этого команда играла скованно. Не может сразу что-то поменяться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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