Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стукалов: «Уфа» победила заслуженно»

18:40
Алексей Стукалов. Фото ФК "Уфа"
Алексей Стукалов. Фото ФК &quot;Уфа&quot;
Теги:

Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0) отметил, что команда сыграла агрессивно.

— Еще много, в чем прибавлять. Это в переходных фазах, контроле мяча., — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — В целом, за один день сложно что-то сдвинуть. Однако сегодня мы сыграли агрессивно, старались переводить игру на чужую половину поля, использовать фоанги. Победили заслуженно.

— Почему атаки «Уфы» проходили без участия Олега Иванова?

— До меня его использовали как нападающего. Сегодня мы его опустили туда, где он должен играть. До этого команда играла скованно. Не может сразу что-то поменяться.

 

Уфа - Ахмат

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...