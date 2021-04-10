Стукалов: «Уфа» победила заслуженно»

Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0) отметил, что команда сыграла агрессивно.

— Еще много, в чем прибавлять. Это в переходных фазах, контроле мяча., — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — В целом, за один день сложно что-то сдвинуть. Однако сегодня мы сыграли агрессивно, старались переводить игру на чужую половину поля, использовать фоанги. Победили заслуженно.

— Почему атаки «Уфы» проходили без участия Олега Иванова?

— До меня его использовали как нападающего. Сегодня мы его опустили туда, где он должен играть. До этого команда играла скованно. Не может сразу что-то поменяться.