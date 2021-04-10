«Уфа» разгромила «Ахмат» в первом матче под руководством нового главного тренера

«Уфа» одержала крупную победу в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» со счетом 3:0. Этот матч стал дебютным для Алексея Стукалов на посту главного тренера уфимского клуба.

«Уфа» набрала 17 очков и обошла тульский «Арсенал», у которого матч в запасе, поднявшись на 14-е место. «Ахмат» остался на 11-й строчке (32 очка).

Отметим, что «Уфа» взяла у «Ахмата» реванш за поражение в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур

«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (2:0)

Голы: Мрзляк, 13 (1:0). Анхель, 36 — в свои ворота (2:0). Милетич, 54 (3:0).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр (Морозов, 75), Табидзе (Никитин, 58), Милетич, Иванов (Бизоза, 71), Кротов (Жамалетдинов, 71), Камилов (Голубев, 58), Мрзляк, Андрич.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Пуцко, Быстров (Адуев, 9), Богосавац, Анхель, Ненахов, Тимофеев (Х.Кадыров, 78), Ильин (Нижич, 64), Бериша, Харин (Кармаев, 64), Исмаэл (Алмаси, 64).

Предупреждения: Тимофеев, 15. Кротов, 34. Камилов, 56. Плиев, 73. Милетич, 89. Ненахов, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Березнов (Москва), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Мурашов (Москва).

10 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».