«Зенит» прибыл в Сочи
«Зенит» прилетел в Сочи на матч с одноименным клубом, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых 10 апреля.
«На месте», — говорится в сообщении.
На месте! #СочиЗенит pic.twitter.com/NvLPlZ85He— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2021
Матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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