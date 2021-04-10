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«Зенит» прибыл в Сочи

18:48
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«Зенит» прилетел в Сочи на матч с одноименным клубом, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых 10 апреля.

«На месте», — говорится в сообщении.

Матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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