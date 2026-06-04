Некрасов: «Спартак» — самый популярный клуб в России»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов считает, что красно-белые являются самым популярным клубом в России.

«Спартак» — самый популярный клуб в стране. Хотя в Питере, наверное, так говорить неполиткорректно», — сказал Некрасов на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» в рамках ПМЭФ.

«Наша команда U-15 приняла участие в турнире в Будапеште при поддержке государства. Это яркий пример частно-государственного партнерства. Помогало наше посольство. Играли с «ПСЖ», «Аталантой», другими командами. И наши ребята почувствовали себя звездами», — добавил Некрасов.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

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