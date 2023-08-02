Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:27

Шалимов: «Интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать эшелонированную оборону»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» (2:1).

«Не знаю, с чем связано отсутствие Джикии — он говорит, что здоров, готов играть, в Краснодаре на Кубке Георгий сыграл уверенно. Как уже говорил, будут ставить Дуарте, давать ему шансы. Поставили в опорную зону Умярова, и Наиль сыграл плохой матч. Вырисовываются треугольники — Денисов-Зобнин-Бонгонда, Хлусевич-Мозес-Промес. Команда более выстроена, более четкая и понятная игра крайних защитников — никаких ходов в центр нет, только нагнетание по флангам. Вроде бы игра упростилась, меньше вариантов, но если ты будешь делать это на 5+, станешь чемпионом», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Также тренер отметил, что у «Спартака» на старте чемпионата были две легкие игры.

«У «Спартака» на старте чемпионата две легкие игры в каком плане — соперник высоко располагается в обороне, не садится в штрафную. Будет интересно посмотреть, как красно-белые сумеют взломать эшелонированную оборону, когда соперник сядет глубоко», — сказал Шалимов.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Расчет САУ «Гиацинт» ВС РФ уничтожил немецкую гаубицу PzH 2000
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В МИД РФ рассказали о связи ЕАЭС и проекта КНР «Один пояс — один путь»
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК РФС поддержал все решения Кукуляка в матче «Зенит» — «Ростов»
КДК РФС: Судья правильно засчитал гол Дзюбы в матче с «Факелом»
Решение судьи Любимова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в конце матча с «Динамо» признано верным
«Рубин» наказали штрафом в 40 тысяч рублей за задержку выхода команды на поле в матче с «Оренбургом»
КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Гайича
Семак избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Олимпиакос» отзовет жалобу на «Спартак» в ФИФА после трансфера Рябчука

«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро, «Динамо» хочет 15
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости