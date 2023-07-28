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Захарян может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер в «Страсбур»

Виктория Кравченко
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны подробности возможного перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Страсбур», а в 2024 году — в «Челси», сообщает Evening Standard.

По данным источника, игроку предложили годовой контракт в клубе лиги 1, а после — перейти в «Челси». Этот вариант возможен благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Лацио» предложил 10+4 миллиона евро за хавбека. Позже в клубе опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

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Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Страсбур
ФК Челси
2
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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