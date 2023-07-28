Захарян может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер в «Страсбур»

Стали известны подробности возможного перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Страсбур», а в 2024 году — в «Челси», сообщает Evening Standard.

По данным источника, игроку предложили годовой контракт в клубе лиги 1, а после — перейти в «Челси». Этот вариант возможен благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Лацио» предложил 10+4 миллиона евро за хавбека. Позже в клубе опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна.