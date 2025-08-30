Станкович после второго пенальти Барко ткнул пальцем в камеру, а после игры с «Сочи» общался с фанатами

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победного гола хавбека Эсекьеля Барко на 90+7-й минуте матча с «Сочи» ткнул в камеру пальцем.

После игры специалист подошел к болельщикам красно-белых и обменялся с ними фразами.

«Спартак» набрал 11 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ. 13 сентября красно-белые сыграют в гостях с московским «Динамо» в 8-м туре.