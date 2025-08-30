«Ростов» — «Ахмат»: Мелкадзе открыл счет в конце первого тайма с передачи вратаря
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе открыл счет в матче 7-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.
На 45+4-й минуте форвард реализовал выход один на один — футболист получил мяч после того, как голкипер грозненцев Георгий Шелия вынес его со своей половины поля.
28-летний Мелкадзе забил во втором матче подряд — до этого он отличился 26 августа в игре FONBET Кубка России против «Рубина» (2:0).
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|19
|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
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|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Максим Глушенков
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|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
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|
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|К
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Георгий Мелкадзе
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