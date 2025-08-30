«Ростов» — «Ахмат»: Мелкадзе открыл счет в конце первого тайма с передачи вратаря

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе открыл счет в матче 7-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 45+4-й минуте форвард реализовал выход один на один — футболист получил мяч после того, как голкипер грозненцев Георгий Шелия вынес его со своей половины поля.

28-летний Мелкадзе забил во втором матче подряд — до этого он отличился 26 августа в игре FONBET Кубка России против «Рубина» (2:0).