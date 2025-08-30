Станкович о травмах в «Спартаке»: «Моя работа — принимать решения исходя из возможностей, а не плакать и оправдываться»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как отсутствие травмированных Тео Бонгонда, Маркиньоса и Кристофера Мартинса влияет на игру команды.
В субботу, 30 августа «Спартак» победил «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти на 90+7-й минуте.
— Как влияет на результаты отсутствие Бонгонда, Маркиньоса и Мартинса?
— Я мог бы использовать ваш вопрос как оправдание, но оно мне не нужно. Моя работа — принимать решения исходя из возможностей, из тех, кем располагаю, а не плакать и не оправдываться. Конечно, эти 3 игрока очень важны для нас, и они могут делать результат. Тео не играет уже очень долго, посмотрим на его форму. Что до Мартинса и Маркиньоса, они уже играли в этом сезоне и показывали свою важность. Нужно, чтобы моей проблемой было выбирать 11 игроков для старта, а не чтобы игроки имели травмы, и такой возможности у меня не было.
— Что по травмам Маркиньоса и Мартинса? Поедет ли Кристофер в сборную?
— Что до Мартинса, то решение, которое есть у нас и у нашего мед штаба — он не может ехать в сборную. У него травма. Маркиньос — его травма, возможно, не такая серьезная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся продвинуться в этом плане.
— Чего по-прежнему не хватает Ливаю Гарсии, чтобы начать забивать?
— Сразу скажу, что не хочу, чтобы мой ответ звучал как оправдание. Это реальность как она есть. Если мы вспомним летние сборы, Ливай не был с нами — играл за сборную. Потом было одно повреждение, затем — второе. Все это влияет на игру. Это футболист с огромным желанием, он горит, он хочет. Порой даже приходится останавливать его порывы. На мой взгляд, он набрал форму и меня подкупает его желание. Он важный и хороший игрок, который принесет нам много пользы. Ему нужна стабильность в плане игрового времени и тренировочного процесса.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1