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Станкович о травмах в «Спартаке»: «Моя работа — принимать решения исходя из возможностей, а не плакать и оправдываться»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как отсутствие травмированных Тео Бонгонда, Маркиньоса и Кристофера Мартинса влияет на игру команды.

В субботу, 30 августа «Спартак» победил «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти на 90+7-й минуте.

— Как влияет на результаты отсутствие Бонгонда, Маркиньоса и Мартинса?

— Я мог бы использовать ваш вопрос как оправдание, но оно мне не нужно. Моя работа — принимать решения исходя из возможностей, из тех, кем располагаю, а не плакать и не оправдываться. Конечно, эти 3 игрока очень важны для нас, и они могут делать результат. Тео не играет уже очень долго, посмотрим на его форму. Что до Мартинса и Маркиньоса, они уже играли в этом сезоне и показывали свою важность. Нужно, чтобы моей проблемой было выбирать 11 игроков для старта, а не чтобы игроки имели травмы, и такой возможности у меня не было.

— Что по травмам Маркиньоса и Мартинса? Поедет ли Кристофер в сборную?

— Что до Мартинса, то решение, которое есть у нас и у нашего мед штаба — он не может ехать в сборную. У него травма. Маркиньос — его травма, возможно, не такая серьезная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся продвинуться в этом плане.

— Чего по-прежнему не хватает Ливаю Гарсии, чтобы начать забивать?

— Сразу скажу, что не хочу, чтобы мой ответ звучал как оправдание. Это реальность как она есть. Если мы вспомним летние сборы, Ливай не был с нами — играл за сборную. Потом было одно повреждение, затем — второе. Все это влияет на игру. Это футболист с огромным желанием, он горит, он хочет. Порой даже приходится останавливать его порывы. На мой взгляд, он набрал форму и меня подкупает его желание. Он важный и хороший игрок, который принесет нам много пользы. Ему нужна стабильность в плане игрового времени и тренировочного процесса.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах.

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Деян Станкович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Гамид Агаларов

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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