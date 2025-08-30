Станкович о травмах в «Спартаке»: «Моя работа — принимать решения исходя из возможностей, а не плакать и оправдываться»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как отсутствие травмированных Тео Бонгонда, Маркиньоса и Кристофера Мартинса влияет на игру команды.

В субботу, 30 августа «Спартак» победил «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти на 90+7-й минуте.

— Как влияет на результаты отсутствие Бонгонда, Маркиньоса и Мартинса?

— Я мог бы использовать ваш вопрос как оправдание, но оно мне не нужно. Моя работа — принимать решения исходя из возможностей, из тех, кем располагаю, а не плакать и не оправдываться. Конечно, эти 3 игрока очень важны для нас, и они могут делать результат. Тео не играет уже очень долго, посмотрим на его форму. Что до Мартинса и Маркиньоса, они уже играли в этом сезоне и показывали свою важность. Нужно, чтобы моей проблемой было выбирать 11 игроков для старта, а не чтобы игроки имели травмы, и такой возможности у меня не было.

— Что по травмам Маркиньоса и Мартинса? Поедет ли Кристофер в сборную?

— Что до Мартинса, то решение, которое есть у нас и у нашего мед штаба — он не может ехать в сборную. У него травма. Маркиньос — его травма, возможно, не такая серьезная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся продвинуться в этом плане.

— Чего по-прежнему не хватает Ливаю Гарсии, чтобы начать забивать?

— Сразу скажу, что не хочу, чтобы мой ответ звучал как оправдание. Это реальность как она есть. Если мы вспомним летние сборы, Ливай не был с нами — играл за сборную. Потом было одно повреждение, затем — второе. Все это влияет на игру. Это футболист с огромным желанием, он горит, он хочет. Порой даже приходится останавливать его порывы. На мой взгляд, он набрал форму и меня подкупает его желание. Он важный и хороший игрок, который принесет нам много пользы. Ему нужна стабильность в плане игрового времени и тренировочного процесса.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах.