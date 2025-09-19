Станкович дисквалифицирован на 1 месяц в РПЛ и Кубке России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил дисквалификацию на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» (2:2) в 8-м туре, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В концовке первого тайма 47-летний серб был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.

«Мы получили дополнительные рапорты от двух судей. Первый — от судьи Егорова, который и написал об оскорбительных и нецензурных выражениях со стороны Станковича. Получили рапорт от резервного судьи. Он написал, что слышал произнесенное матерное слово на сербском языке от Станковича после удаления. Также в видео основного вещателя прозвучало оскорбительное слово на всю страну.

Станкович был на заседании лично. О чем говорил? Он отрицал все слова. Он давал трактовку, что в его лексиконе нет данных слов. Станкович не согласен с тем, что написал Егоров, утверждает, что он это не произносил. Станкович также объяснил, что сербское слово не является оскорбительным, его использует на всех матчах в Сербии. Третье слово из эфира вещателя Деян трактовал как «сукины дети».

Станкович также говорит, что все утверждения судей — это ложь. Сообщает, что он никого не оскорбил, не матерился, но принес извинения перед комитетом.

В соответствии с дисциплинарным регламентом КДК должен учитывать рецидив нарушений. Хочу напомнить, что 22 мая 2025 года КДК уже дисквалифицировал Станковича за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц. В данном случае мы имеем дело с рецидивом. Более того, считаем необходимым применить более жесткие санкции в отношении Станковича. Учитывая все обстоятельства, решение следующее — за оскорбительное поведение Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС. И чемпионат, и Кубок», — заявил Григорьянц.

Станкович пропустит матчи с «Крыльями Советов» (21 сентября), «Пари НН» (28 сентября), ЦСКА (5 октября) и «Ростовом» (18 октября) в чемпионате и игру FONBET Кубка России с «Пари НН» (1 октября). Окончание дисквалификации — 19 октября. 21 октября у красно-белых кубковая игра с махачкалинским «Динамо».