КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 100 тысяч рублей

КДК РФС рассмотрел поведение команд в матчах 8-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Спартак» (2:2) и «Ростов» — ЦСКА (1:0).

«Неподобающее поведение было у двух команд. «Спартак» — игроки и официальные лица. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также оштрафован ЦСКА на 100 тысяч рублей», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

ЦСКА завершил матч с «Ростовом» вдевятером — на 43-й минуте красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й после второй желтой удалили Матеуса Алвеса.

В концовке встречи между «Динамо» и «Спартаком» главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.