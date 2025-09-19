Metaratings: «Спартак» составил список кандидатов на замену Станковичу

«Спартак» подготовил список кандидатов, которые могут заменить главного тренера команды Деяна Станковича, сообщает Metaratings.

По информации источника, в руководстве «Спартака» пока нет единого мнения по будущему 47-летнего серба, но недовольство его работой растет.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В прошлом сезоне красно-белые под его руководством заняли четвертое место в РПЛ. В текущем сезоне «Спартак» с 12 очками идет восьмым в турнирной таблице после 8 туров.