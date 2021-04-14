Станислав Сухина: «Я в судейскую не заходил»

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал скандал со своим участием, произошедший после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нем я и был. В судейскую не заходил. Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жаренного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя уже несколько дней нахожусь в командировке в Австрии», — приводит «РБ Спорт» слова Сухины.

Сухина отметил, что будет присутствовать на заседании КДК в пятницу и рассказал, что хотел ознакомиться с протоколом матча.

«Завтра вернусь. На заседании КДК в пятницу надо быть. Поймите, на всех стадионах происходит все то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал. Сколько времени там провел? На время не смотрел.

Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо. Бригада Левникова разрешила мне зайти. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошел без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?» — добавил Сухина.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале. 13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге этот вопрос перенесли на пятницу, 16 июня.

Позднее появилось видео того, как перед матчем в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника красно-белых Василия Козловцева. По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.