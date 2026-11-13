Кушанашвили — о Кирилле Глебове: «Если не начнешь вести образ жизни Гоши Куценко, станешь мировой звездой»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече с полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым и оценил перспективы футболиста.

— Ты давно болеешь за ЦСКА. Лучший матч этой команды на твоей памяти?

— 2005-й, Лиссабон, н очь под управлением Газзаева. Разумеется, были и при Слуцком яркие победы, но Кубок УЕФА — идеальное оправдание моей болельщицкой жизни.

— Худший матч ЦСКА?

— Весна 2026-го, Ростов. Я смотрел на поле и не понимал, что происходит. Безобразная, безвольная игра! Потом опубликовали отрывок из сериала «Мы — ЦСКА!», визги Челестини в перерыве: «Мы 14 часов ехали в гребаном поезде, чтобы это говно показать?!»

Хуже ЦСКА на моем веку не было. Да, может что-то не получаться. Но тут складывалось впечатление, что парни нарочно так делают. Не хотят играть! Слава небесам, это был единственный раз, когда я усомнился, все ли у них в порядке с головой.

А на премьере сериала познакомился с Глебовым. Я так обрадовался, когда его увидел! Кирилла везде безбожно хвалю. Физиогномически он как ребенок. Но это ребенок, не уклоняющийся от борьбы. На поле всегда бьется насмерть. Сказал ему: «Ты талантище. Главное, не валяй дурака. Если с умом подойдешь к профессии, станешь классным футболистом».

— Между прочим, в прошлом сезоне в матче с «Краснодаром» он разогнался до 35 километров в час. Это выдающийся уровень.

— Вот-вот. Я очень эмоционально что-то втолковывал Глебову, он даже отшатнулся. А когда я вышел к микрофону, повторил: «Кирилл, если не начнешь вести образ жизни Гоши Куценко, станешь мировой звездой». Я в этом уверен на сто процентов!

Если он возьмет пример с Акинфеева и будет жить футболом, однажды Голышак напишет и про Глебова очерк — такой же проникновенный, как про нашего любимого вратаря. Я хочу, чтобы парень это услышал. Предупреждаю через «СЭ»: «Кирилл, если ты меня разочаруешь, найду тебя где угодно и превращу твой дом в пепелище!»

Кирилл Глебов родился 10 ноября 2005 года и выступает за основную команду ЦСКА с 2022-го.