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Кушанашвили — о Кирилле Глебове: «Если не начнешь вести образ жизни Гоши Куценко, станешь мировой звездой»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече с полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым и оценил перспективы футболиста.

— Ты давно болеешь за ЦСКА. Лучший матч этой команды на твоей памяти?

— 2005-й, Лиссабон, ночь под управлением Газзаева. Разумеется, были и при Слуцком яркие победы, но Кубок УЕФА — идеальное оправдание моей болельщицкой жизни.

— Худший матч ЦСКА?

— Весна 2026-го, Ростов. Я смотрел на поле и не понимал, что происходит. Безобразная, безвольная игра! Потом опубликовали отрывок из сериала «Мы — ЦСКА!», визги Челестини в перерыве: «Мы 14 часов ехали в гребаном поезде, чтобы это говно показать?!»

Хуже ЦСКА на моем веку не было. Да, может что-то не получаться. Но тут складывалось впечатление, что парни нарочно так делают. Не хотят играть! Слава небесам, это был единственный раз, когда я усомнился, все ли у них в порядке с головой.

А на премьере сериала познакомился с Глебовым. Я так обрадовался, когда его увидел! Кирилла везде безбожно хвалю. Физиогномически он как ребенок. Но это ребенок, не уклоняющийся от борьбы. На поле всегда бьется насмерть. Сказал ему: «Ты талантище. Главное, не валяй дурака. Если с умом подойдешь к профессии, станешь классным футболистом».

— Между прочим, в прошлом сезоне в матче с «Краснодаром» он разогнался до 35 километров в час. Это выдающийся уровень.

— Вот-вот. Я очень эмоционально что-то втолковывал Глебову, он даже отшатнулся. А когда я вышел к микрофону, повторил: «Кирилл, если не начнешь вести образ жизни Гоши Куценко, станешь мировой звездой». Я в этом уверен на сто процентов!

Если он возьмет пример с Акинфеева и будет жить футболом, однажды Голышак напишет и про Глебова очерк — такой же проникновенный, как про нашего любимого вратаря. Я хочу, чтобы парень это услышал. Предупреждаю через «СЭ»: «Кирилл, если ты меня разочаруешь, найду тебя где угодно и превращу твой дом в пепелище!»

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

Кирилл Глебов родился 10 ноября 2005 года и выступает за основную команду ЦСКА с 2022-го.

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ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Глебов
Отар Кушанашвили
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Кушанашвили резко высказался об Абаскале: «Совершенно никчемный персонаж»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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