Кушанашвили — о Кирилле Глебове: «Если не начнешь вести образ жизни Гоши Куценко, станешь мировой звездой»
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече с полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым и оценил перспективы футболиста.
— Ты давно болеешь за ЦСКА. Лучший матч этой команды на твоей памяти?
— 2005-й, Лиссабон, ночь под управлением Газзаева. Разумеется, были и при Слуцком яркие победы, но Кубок УЕФА — идеальное оправдание моей болельщицкой жизни.
— Худший матч ЦСКА?
— Весна 2026-го, Ростов. Я смотрел на поле и не понимал, что происходит. Безобразная, безвольная игра! Потом опубликовали отрывок из сериала «Мы — ЦСКА!», визги Челестини в перерыве: «Мы 14 часов ехали в гребаном поезде, чтобы это говно показать?!»
Хуже ЦСКА на моем веку не было. Да, может что-то не получаться. Но тут складывалось впечатление, что парни нарочно так делают. Не хотят играть! Слава небесам, это был единственный раз, когда я усомнился, все ли у них в порядке с головой.
А на премьере сериала познакомился с Глебовым. Я так обрадовался, когда его увидел! Кирилла везде безбожно хвалю. Физиогномически он как ребенок. Но это ребенок, не уклоняющийся от борьбы. На поле всегда бьется насмерть. Сказал ему: «Ты талантище. Главное, не валяй дурака. Если с умом подойдешь к профессии, станешь классным футболистом».
— Между прочим, в прошлом сезоне в матче с «Краснодаром» он разогнался до 35 километров в час. Это выдающийся уровень.
— Вот-вот. Я очень эмоционально что-то втолковывал Глебову, он даже отшатнулся. А когда я вышел к микрофону, повторил: «Кирилл, если не начнешь вести образ жизни Гоши Куценко, станешь мировой звездой». Я в этом уверен на сто процентов!
Если он возьмет пример с Акинфеева и будет жить футболом, однажды Голышак напишет и про Глебова очерк — такой же проникновенный, как про нашего любимого вратаря. Я хочу, чтобы парень это услышал. Предупреждаю через «СЭ»: «Кирилл, если ты меня разочаруешь, найду тебя где угодно и превращу твой дом в пепелище!»
Кирилл Глебов родился 10 ноября 2005 года и выступает за основную команду ЦСКА с 2022-го.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3