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Кушанашвили оценил конфликт Бубнова, Мостового и Слуцкого: «Это смешно»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Отар Кушанашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал публичные конфликты футбольных экспертов Александра Бубнова и Александра Мостового с тренером Леонидом Слуцким.

— Бубнов тебе интересен?

— Да. Отношусь к нему с бесконечной симпатией. Он живой! И в футболе понимает больше, чем все эксперты, вместе взятые. Когда Журавель, милейший парень, пишет, что Бубнов уже не тот... В Грузии, где патриархальность в чести, ему бы сделали замечание. И Тимур, и любой другой комментатор — фигуры не того калибра, чтобы потешаться над Бубновым, четыреста лет ему в обед. Подходит он для «Коммент.Шоу» или нет — не ваша епархия.

Но! Когда и Бубнов, и Мостовой начинают в подростковых выражениях угрожать Слуцкому: «Если встречу Леню, я ему наваляю...» Это смешно.

— Леонид Викторович считает, что Бубнов — фрик.

— Смотрите — как я ругаю артиста? Без злобы! Глобально мне на Стаса Михайлова наплевать — как и ему на меня. Но я не понимаю, почему он так молодится в свои 77. Или сколько ему? Хочет быть рэпером? Ну нелепо...

Повторяю, в этом нет злобы. Нет ее и у Слуцкого, когда он произносит «фрик». Просто наблюдает, как в его адрес делают выпады, и отвечает.

Вот Петр Ян в последнее время стал прибегать к неправильно понятым законам треш-тока. Назвать Двалишвили туповатым... Грузина! Причем высказывается со злостью и презрением. Не удивлюсь, если рано или поздно Яна призовут к ответу за такие слова. А когда схлестываются Мостовой и Слуцкий — это циркачество. Из серии — я и Джигурда, два поп-придурка...

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

Александр Бубнов выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также сборную СССР. После завершения карьеры стал футбольным экспертом. Александр Мостовой последние годы регулярно комментирует события российского футбола.

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Александр Бубнов
Александр Мостовой
Леонид Слуцкий
Отар Кушанашвили
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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