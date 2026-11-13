Кушанашвили оценил конфликт Бубнова, Мостового и Слуцкого: «Это смешно»
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал публичные конфликты футбольных экспертов Александра Бубнова и Александра Мостового с тренером Леонидом Слуцким.
— Бубнов тебе интересен?
— Да. Отношусь к нему с бесконечной симпатией. Он живой! И в футболе понимает больше, чем все эксперты, вместе взятые. Когда Журавель, милейший парень, пишет, что Бубнов уже не тот... В Грузии, где патриархальность в чести, ему бы сделали замечание. И Тимур, и любой другой комментатор — фигуры не того калибра, чтобы потешаться над Бубновым, четыреста лет ему в обед. Подходит он для «Коммент.Шоу» или нет — не ваша епархия.
Но! Когда и Бубнов, и Мостовой начинают в подростковых выражениях угрожать Слуцкому: «Если встречу Леню, я ему наваляю...» Это смешно.
— Леонид Викторович считает, что Бубнов — фрик.
— Смотрите — как я ругаю артиста? Без злобы! Глобально мне на Стаса Михайлова наплевать — как и ему на меня. Но я не понимаю, почему он так молодится в свои 77. Или сколько ему? Хочет быть рэпером? Ну нелепо...
Повторяю, в этом нет злобы. Нет ее и у Слуцкого, когда он произносит «фрик». Просто наблюдает, как в его адрес делают выпады, и отвечает.
Вот Петр Ян в последнее время стал прибегать к неправильно понятым законам треш-тока. Назвать Двалишвили туповатым... Грузина! Причем высказывается со злостью и презрением. Не удивлюсь, если рано или поздно Яна призовут к ответу за такие слова. А когда схлестываются Мостовой и Слуцкий — это циркачество. Из серии — я и Джигурда, два поп-придурка...
Александр Бубнов выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также сборную СССР. После завершения карьеры стал футбольным экспертом. Александр Мостовой последние годы регулярно комментирует события российского футбола.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3