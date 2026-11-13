Кушанашвили оценил конфликт Бубнова, Мостового и Слуцкого: «Это смешно»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал публичные конфликты футбольных экспертов Александра Бубнова и Александра Мостового с тренером Леонидом Слуцким.

— Бубнов тебе интересен?

— Да. Отношусь к нему с бесконечной симпатией. Он живой! И в футболе понимает больше, чем все эксперты, вместе взятые. Когда Журавель, милейший парень, пишет, что Бубнов уже не тот... В Грузии, где патриархальность в чести, ему бы сделали замечание. И Тимур, и любой другой комментатор — фигуры не того калибра, чтобы потешаться над Бубновым, четыреста лет ему в обед. Подходит он для «Коммент.Шоу» или нет — не ваша епархия.

Но! Когда и Бубнов, и Мостовой начинают в подростковых выражениях угрожать Слуцкому: «Если встречу Леню, я ему наваляю...» Это смешно.

— Леонид Викторович считает, что Бубнов — фрик.

— Смотрите — как я ругаю артиста? Без злобы! Глобально мне на Стаса Михайлова наплевать — как и ему на меня. Но я не понимаю, почему он так молодится в свои 77. Или сколько ему? Хочет быть рэпером? Ну нелепо...

Повторяю, в этом нет злобы. Нет ее и у Слуцкого, когда он произносит «фрик». Просто наблюдает, как в его адрес делают выпады, и отвечает.

Вот Петр Ян в последнее время стал прибегать к неправильно понятым законам треш-тока. Назвать Двалишвили туповатым... Грузина! Причем высказывается со злостью и презрением. Не удивлюсь, если рано или поздно Яна призовут к ответу за такие слова. А когда схлестываются Мостовой и Слуцкий — это циркачество. Из серии — я и Джигурда, два поп-придурка...

Александр Бубнов выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также сборную СССР. После завершения карьеры стал футбольным экспертом. Александр Мостовой последние годы регулярно комментирует события российского футбола.