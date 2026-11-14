Файзуллаев верит в чемпионство ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос «СЭ» о последних результатах армейцев.



— Я хочу поблагодарить всех фанатов ЦСКА за то время, когда я играл. За всеми матчами слежу, болею. Надеюсь, что в этом году армейцы станут чемпионами, — сказал Файзуллаев «СЭ».



После 14 туров ЦСКА с 26 очками находится на 5-м месте в таблице РПЛ.