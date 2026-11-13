Кушанашвили резко высказался об Абаскале: «Совершенно никчемный персонаж»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Я помню, как из «Динамо» уволили Петреску. Уже через несколько часов он с огромными чемоданами был в Шереметьево. Представляю, сколько здесь заработал. Да это ВВП Румынии! А рыжий ублюдок, который мечтает в «Спартак» вернуться?

— Абаскаль?

— Да. Я бы 45 минут бил его мордой об асфальт! За то, что журналистам дерзил. На вопрос, почему такой состав выпустил, отвечал: «Потому что идет дождь, а не светит солнце». Нормально?! Совершенно никчемный персонаж. Как и Челестини. Назначьте вместо них Аню Семенович — поверьте, хуже не будет.

Вот Шварц мне нравится. «Динамо» до него — это абсолютно растерянные люди. Теперь же они четко знают, что делать на поле, куда бежать. Команда для Шварца — как конструктор. Но он и человеческие качества учитывает. Забитым голам радуется как мальчишка. Тоже подкупает.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. Об увольнении специалиста клуб объявил 14 апреля 2024 года.