Fanatik: Батраков советует Кисляку перейти из ЦСКА в «Галатасарай»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков советует хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку продолжить карьеру в турецком клубе, сообщает Fanatik.

По информации источника, Батраков уже обсуждал возможный переход со своим партнером по сборной России и рекомендовал ему присоединиться к стамбульской команде. Успешные выступления 21-летнего россиянина в чемпионате Турции и Лиге чемпионов повысили интерес «Галатасарая» к российскому трансферному рынку.

Стамбульский клуб рассчитывает приобрести Кисляка зимой за 20-25 миллионов евро. На полузащитника также претендуют «Фенербахче» и «Бешикташ», однако «Галатасарай», по данным издания, опережает конкурентов.

Ранее Кисляк заявлял, что представители турецких клубов с ним не связывались. При этом футболист не исключил возможности перехода в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2026/27 Кисляк провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.