Мусагалиев верит в чемпионство «Спартака»: «Клубу нужен игрок по типу Вендела»

Известный шоумен, президент медиафутбольного клуба «10» и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.



«Думаю, «Спартак» может стать чемпионом. Пришел Даку. Мне всегда нравился этот нападающий. Я расстраиваюсь, что он так мало играет. Но если Угальде забивает, то почему нет?

Как будто не хватает крепкого сильного футболиста в центр к Барко. Не в обиду Умярову и Литвинову. «Спартаку» нужен игрок по типу Вендела — мощный, крепкий, хитрый футболист. Барко при всем его таланте и классной игре не хватает физической мощи», — сказал Мусагалиев «СЭ»



После 14 туров РПЛ «Спартак» с 29 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России.