Экс-скаут ЦСКА Андреев: «Батраков сейчас является отличной рекламой российского футбола в Европе»

Экс-скаут ЦСКА Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил выступления российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в этом сезоне.



«То, что показывает Батраков в Турции, — чистый кайф. Он в полном порядке, и главное, что от него никто не ожидал такого яркого старта. Он очень талантлив и еще точно будет развиваться, но лично я думал, что ему все-таки потребуется время на адаптацию. Сейчас Батраков является отличной рекламой российского футбола в Европе. Неудивительно, что те же турки хотят приобрести Кисляка. Да и на других наших талантливых футболистов теперь будут обращать внимание», — сказал Андреев «СЭ».



Батраков стал игроком «Галатасарая» в августе 2026 года.



В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.