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Экс-скаут ЦСКА Андреев: «Батраков сейчас является отличной рекламой российского футбола в Европе»

Кирилл Радченко

Экс-скаут ЦСКА Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил выступления российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в этом сезоне.

«То, что показывает Батраков в Турции, — чистый кайф. Он в полном порядке, и главное, что от него никто не ожидал такого яркого старта. Он очень талантлив и еще точно будет развиваться, но лично я думал, что ему все-таки потребуется время на адаптацию. Сейчас Батраков является отличной рекламой российского футбола в Европе. Неудивительно, что те же турки хотят приобрести Кисляка. Да и на других наших талантливых футболистов теперь будут обращать внимание», — сказал Андреев «СЭ».

Батраков стал игроком «Галатасарая» в августе 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Матвей Кисляк и&nbsp;Алексей Батраков. Батраков зовет Кисляка в «Галатасарай». За полузащитника ЦСКА борются три турецких клуба

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Алексей Батраков
Дмитрий Андреев
Матвей Кисляк
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
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