Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Кушанашвили поддержал Игдисамова: «Нужно дать спокойно поработать»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

— В Игдисамова веришь?

— Да. Его нужно поддержать, дать спокойно поработать. Изначально мне казалось, что Игдисамову не хватает солидности. Но от людей из клуба узнал, что он может и замечание сделать, и голос повысить. Если Челестини просто стоял с разинутым ртом, то Игдисамов реально руководит игрой. При нем в некоторых матчах команда смотрелась блестяще.

Он и человек, судя по всему, неплохой. Лицо доброе. На премьерном показе второго сезона «Мы — ЦСКА!» был трогательный эпизод — когда Игдисамов вышел на сцену с маленькой дочкой. Я изобрел сантименты, которыми вы, Голышак и Кружков, напичканы! Меня не обмануть! Сразу чувствую, кто с теплотой относится к детям и родителям, а кто — нет.

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

Дмитрий Игдисамов первоначально возглавил ЦСКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера 4 мая 2026 года. Летом специалист был утвержден в должности. Ранее он работал в академии армейцев, а в 2024 году привел молодежную команду клуба к победе в МФЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Отар Кушанашвили
Читайте также
Тренер рассказал, почему бегуны перегружаются и мало едят
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Популярное видео
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Fanatik: Батраков советует Кисляку перейти из ЦСКА в «Галатасарай»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости