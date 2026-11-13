Кушанашвили поддержал Игдисамова: «Нужно дать спокойно поработать»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

— В Игдисамова веришь?

— Да. Его нужно поддержать, дать спокойно поработать. Изначально мне казалось, что Игдисамову не хватает солидности. Но от людей из клуба узнал, что он может и замечание сделать, и голос повысить. Если Челестини просто стоял с разинутым ртом, то Игдисамов реально руководит игрой. При нем в некоторых матчах команда смотрелась блестяще.

Он и человек, судя по всему, неплохой. Лицо доброе. На премьерном показе второго сезона «Мы — ЦСКА!» был трогательный эпизод — когда Игдисамов вышел на сцену с маленькой дочкой. Я изобрел сантименты, которыми вы, Голышак и Кружков, напичканы! Меня не обмануть! Сразу чувствую, кто с теплотой относится к детям и родителям, а кто — нет.

Дмитрий Игдисамов первоначально возглавил ЦСКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера 4 мая 2026 года. Летом специалист был утвержден в должности. Ранее он работал в академии армейцев, а в 2024 году привел молодежную команду клуба к победе в МФЛ.