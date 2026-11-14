Кисляк: «Не общались с Батраковым насчет возможного перехода в «Галатсарай»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не обсуждал с футболистом «Галатасарая» Алексеем Батраковым возможный переход в стамбульский клуб.

Ранее турецкая газета Fanatik сообщила об интересе «Галатасарая» к 21-летнему футболисту ЦСКА. По информации источника, Батраков якобы рекомендовал Кисляку перейти в турецкую команду.

«Он не общался со мной на этот счет. Мы просто общаемся, я спрашиваю, что там и как. Насчет перехода не общались», — цитирует Кисляка ТАСС.

Полузащитник также рассказал, как относится к информации о возможном трансфере.

«Ко всем этим разговорам отношусь нейтрально. Работа СМИ — это подсвечивать. Моя работа — играть и тренироваться. Поэтому нейтрально к этому отношусь», — добавил Кисляк.

Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе 2026 года. В текущем сезоне 21-летний россиянин провел за турецкий клуб 13 матчей и забил шесть голов.