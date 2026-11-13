Кушанашвили рассказал о переписке с Анохиным из тюрьмы

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что продолжает поддерживать отношения с бывшим генеральным директором «Фонбет» Сергеем Анохиным, осужденным по делу о взятке.

— А как пил Сергей Анохин — который дал вам интервью и сел в тюрьму?

— Не хочется верить, что ты усматриваешь взаимосвязь.

— Я эти события не объединял — но теперь задумаюсь. Мне Анохина очень жалко. Смех-то наш циничный. Я хочу, чтобы ему мысли о самоубийстве не приходили никогда. Сергей — мой друг. Пусть покинет застенки здоровым. Я буду его ждать. Он мне пишет письма. Говорит: «Поразительно, но из миллиона знакомых — ты единственный, кто поддерживает со мной отношения».

— Мы не удивлены, что именно ты не бросил. Добрейший из людей.

— Я пишу ему совершенно прозрачные тексты, без всякого... Знаю же, что изучаются. Анохин считается государственным преступником. Уточняю: какие темы можем обсудить? Футбол? Личная жизнь? «Да, — отвечает. — Но в известных пределах. Моя дочь родила, сейчас живет в Дубае». Это все, что я узнал. Анохин стал дедушкой.

— Лишний повод выйти здоровым.

— Вот так я ему и телеграфировал. Слово в слово: «У тебя острая необходимость выйти оттуда живым, здоровым и мыслящим. Ты уже дедушка!» Особенно если учесть, как рано ушел его отец, которого мы хоронили. По грузинским меркам вообще ничего — 65 лет. Я к чему вспомнил ваше интервью?

— К чему?

— Оно дышало жизнелюбием! «Я поменял отношение к жизни, перестал тратить время попусту». Я читал и думал: ну расскажи про свою слабость! Анохин забывал о нормах поведения. Когда дело касалось денег, выветривалось все. Так же, как и у бывшего владельца «Химок», с которым они...

— Ты о Туфане Садыгове?

— Да. Этот герой меня поражает. Еще сильнее удивил Юран — ты знаешь репутацию человека, но едешь за ним в Турцию! В курсе, что он негодяй, не держит слово. Стольких людей чуть не пустил по миру.

Понятно, футболисты не самые бедные ребята на земле, но хозяин «Химок» врал на каждом шагу. Если бы не Алаев и его попытки спасти ситуацию, было бы совсем печально. Представьте, что этот Тофик и Анохин — люди одного склада. Остановись! У тебя все есть. У тебя состояние акме!

— Что за слово?

— Вот и Анохин спрашивал: «Что такое акме?» Загляни, мать твою, в Google, узнай. Ты достиг состояния расцвета. У него была Черногория, Мексика. Мог красиво сдать дела — и посвятить жизнь ипостаси дедушки. Зачем этим людям миллиарды? Потом читаешь коррупционные сводки...

28 апреля 2026 года Красногорский городской суд приговорил Анохина к восьми годам и двум месяцам лишения свободы по делу о даче взятки в особо крупном размере. Также ему назначили денежный штраф.