Смородская — о расширении РПЛ до 18 команд: «Это будут одни сплошные слезы, а не зрелищность»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов.



Данная инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на этой неделе.



«Я точно против расширения РПЛ, у большей части клубов Первой лиги нет таких бюджетов, которые нужны РПЛ. Как вообще в нынешнее время можно говорить о расширении? Это утопичная идея. Там кто-то говорит о зрелищности. Я вам так скажу: будет не зрелищность, а слезы сплошные. Есть 16 клубов, вот пускай они и играют», — сказала Смородская «СЭ».



На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.