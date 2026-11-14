Денисов: «Желаю всем ребятам, которые умеют попадать по мячу, уезжать в Европу. Батраков все правильно сделал»

Обладатель Кубка УЕФА, бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов в интервью «Спорт День за Днем» рассказал, следит ли он сейчас за матчами в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Четырехкратный чемпион России Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году.

— Смотрите ли вы сейчас РПЛ?

— Нет.

— То есть исходите из принципа, что футбол низкого качества?

— Я не исхожу из этого принципа. Я хочу сказать, наоборот, что ребята, которые сейчас играют, должны быть сильнее, умнее, тактически образованнее, техничнее.

Я просто пожелаю всем ребятам, которые умеют по мячу попадать на сегодняшнем уровне, уезжать в Европу. Это 100%. Некоторые у нас уезжают, и они правильно делают, потому что ты жертвуешь всем, жизнью, чтобы играть в Лиге Чемпионов, Лиге Европы.

— Батраков правильно сделал?

— Да, конечно, он все правильно сделал. Конечно.

Летом 2026 года полузащитник сборной России Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». На данный момент в составе турецкой команды 21-летний игрок забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 13 матчах. Четыре гола из шести Батраков забил в Лиге чемпионов.