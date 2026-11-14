Игорь Денисов: «Хотелось бы попробовать себя в роли руководителя или тренера в профессиональном футболе»

Обладатель Кубка УЕФА, бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов в интервью «Спорт День за Днем» поделился мыслями о возможной работе в профессиональном футболе на уровне руководителя или тренера.

Четырехкратный чемпион России завершил игровую карьеру в 2019 году. С 2024 года он работал тренером в СШОР «Зенит» (с игроками 2011 года рождения), которую покинул в апреле. По данным СМИ, Денисов не смог найти взаимопонимание с новым руководством спортшколы. До СШОР «Зенит» Денисов получил первый тренерский опыт, поработав с «Торпедо» 2011 года рождения.

— Думаете ли вы перейти потом в профессиональный футбол в роли руководителя, тренера? Или вас это не интересует?

— Конечно, хотелось бы, наверное, попробовать. Наверное. Один день просыпаюсь, хочется. Второй день просыпаюсь, не хочется. Не могу сказать реально, что я хочу насчет большого футбола. Я не могу этого сказать, потому что я сам не знаю.

— Много футболистов, завершивших карьеру, говорили о личном кризисе после ухода из футбола. Жаловались, что им атмосферы раздевалки не хватает. Не знают, как себя найти. У вас такого нет сейчас?

— Уже много лет прошло, как я закончил. Да, конечно, мне не хватает, чтобы кто-то меня ударил. Конечно, не хватает адреналина. Но всему приходит конец, и с этим надо жить. Я из-за этого очень много бегаю, хоть немножко встряхиваюсь. Если бы не было бега, мне было бы тяжеловато.