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Игорь Денисов: «Хотелось бы попробовать себя в роли руководителя или тренера в профессиональном футболе»

Алексей Михайлов

Обладатель Кубка УЕФА, бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов в интервью «Спорт День за Днем» поделился мыслями о возможной работе в профессиональном футболе на уровне руководителя или тренера.

Четырехкратный чемпион России завершил игровую карьеру в 2019 году. С 2024 года он работал тренером в СШОР «Зенит» (с игроками 2011 года рождения), которую покинул в апреле. По данным СМИ, Денисов не смог найти взаимопонимание с новым руководством спортшколы. До СШОР «Зенит» Денисов получил первый тренерский опыт, поработав с «Торпедо» 2011 года рождения.

— Думаете ли вы перейти потом в профессиональный футбол в роли руководителя, тренера? Или вас это не интересует?

— Конечно, хотелось бы, наверное, попробовать. Наверное. Один день просыпаюсь, хочется. Второй день просыпаюсь, не хочется. Не могу сказать реально, что я хочу насчет большого футбола. Я не могу этого сказать, потому что я сам не знаю.

— Много футболистов, завершивших карьеру, говорили о личном кризисе после ухода из футбола. Жаловались, что им атмосферы раздевалки не хватает. Не знают, как себя найти. У вас такого нет сейчас?

— Уже много лет прошло, как я закончил. Да, конечно, мне не хватает, чтобы кто-то меня ударил. Конечно, не хватает адреналина. Но всему приходит конец, и с этим надо жить. Я из-за этого очень много бегаю, хоть немножко встряхиваюсь. Если бы не было бега, мне было бы тяжеловато.

Источник: «Спорт День за Днем»
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Игорь Денисов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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